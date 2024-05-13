Şehidin naaşı 61 yıl sonra bulundu. Rum çetelerinin katliamlarında kaybolmuştu

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) idaresindeki Larnaka kentinin Trulli köyündeki eski bir maden ocağında bulunan ve şehit Fuat Niyazi'ye ait olduğu tespit edilen kalıntılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) getirilerek askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı'ndaki şehitlikte askeri törenle toprağa verildi.

Niyazi için düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, KŞK temsilcileri, şehit aileleri ile Niyazi’nin ailesi ve sevenleri yer aldı.

Niyazi'nin kalıntıları kılınan cenaze namazından sonra askeri kortej eşliğinde mezar başına götürülerek, bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışının ardından defnedildi.

Şehidin tabutuna sarılı Türkiye ve KKTC bayrakları, Niyazi'nin kardeşi Kemal Eserol’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından teslim edildi. Tatar, tören esnasında yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin acılarını paylaştığını belirterek, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmada önceliğin Kıbrıslı Türklerin güvenliğine verileceğininin altını çizdi. Tatar ayrıca Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kırmızı çizgi olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Fuat Niyazi'nin Larnaka'daki ailesini görmek için yola çıktığını ve Rum Yönetimi desteğindeki Kıbrıs Türklerine soykırıma kalkışan çeteler tarafından kaçırıldığına değinerek, şehidin naaşının kısa bir süre önce eski bir maden ocağında bulunduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE VE KKTC SONSUZA DEK BİRLİKTE VAR OLACAKTIR"

Artık Fuat Niyazi'nin dua edilebilecek bir kabri olduğunu belirten Feyzioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte Kıbrıs'ın gerçeği. Artık Kıbrıs Türklerinin bağımsız bir devleti var. Ana vatan Türkiye güçlü, KKTC ile daima omuz omuza. Rum yönetiminin zihniyeti hiç değişmemiş olsa da Kıbrıs Türkleri güvende. Ada'da 50 yıldır barış hakim. Az ötede Gazze'de ise dünyanın gözü önünde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldırmadığı, önlemediği soykırım tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Tarihi bilmek, güvenli bir gelecek inşa etmek için zorunlu. Yaşananları unutmak gelecekten vazgeçmek olur. Türkiye ve KKTC sonsuza dek birlikte var olacaktır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."