Efes Telekom'un hattını kesti

Anadolu Efes evinde lideri devirdi.

Efes Telekom'un hattını kesti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 102-87 yendi.
Bir maçı eksik olan Anadolu Efes ligde 20. galibiyetini elde ederken, Türk Telekom ise 5. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Zizic ve Micic ile skor bulduğu ilk periyodu 26-19 önde geçti. İkinci periyotta da hücumda daha iyi bir performans ortaya koyan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 45-37 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına da etkili mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Beaubois'nın dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı 16 sayıya (62-46) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada kötü bir performans ortaya koyan rakibi karşısında üstün mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlı takım, son periyoda da 79-50 önde girdi.

Son periyotta da kontrollü bir mücadele ortaya koyan Anadolu Efes, rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermedi ve maçtan 102-87 galip ayrıldı.
DEV KAMPANYA
Anadolu Efes Spor Kulübünün, Anadolu Vakfının desteğiyle hayata geçirdiği ve bugüne dek on binlerce çocuğun eğitim hayatına destek olunan "Bir Kitap da Sen Getir" projesi, Türk Telekom maçıyla tamamlandı.
Bu yıl yedincisi düzenlenen proje kapsamında, seyircilerin Sinan Erdem Spor Salonu'na getirdiği karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan binlerce ilk ve ortaokul seviyesindeki kitap, kontrol sürecinin ardından Anadolu Vakfı ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illere gönderilecek.
Maç öncesinde bir araya gelen iki takım oyuncuları ve teknik heyeti, kampanyaya destek olmak için birbirlerine kitap hediye etti.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu
AnadoluEfes: Larkin 11, Bryant 13, Beaubois 15, Clyburn 18, Zizic 22, Micic 20, Buğrahan Tuncer 3, Furkan Haltalı, Mehmet Efe Demirel
Türk Telekom: Berk Demir, Bouteille 11, Grant 15, Rıdvan Öncel 7, Semih Erden, Taylor 15, Erkan Yılmaz 6, Sestina 14, Eric 15, Boran Güler 4, Mehmet Yağmur
1. Periyot: 26-19
Devre: 45-37
3. Periyot: 79-50

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
Hizbullah üyeliğinden tutuklanan isimler Kızılay yöneticisi oldu. "Gaffar Ağabey özür dileriz" Siyaset
Hizbullah üyeliğinden tutuklanan isimler Kızılay yöneticisi oldu. "Gaffar Ağabey özür dileriz"
Oy pusulası nasıl katlanmalı? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılacak? İşte mührü basarken dikkat etmeniz gerekenler Güncel
Oy pusulası nasıl katlanmalı? Mühür taşarsa oy geçersiz mi sayılacak? İşte mührü basarken dikkat etmeniz gerekenler
Milan taraftarı maç sonu takımıyla konuşma yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor
Milan taraftarı maç sonu takımıyla konuşma yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi nerede olacağını açıkladı Siyaset
Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi nerede olacağını açıkladı
Beşiktaş'a Redmond müjdesi Spor
Beşiktaş'a Redmond müjdesi
Bruma'nın geleceği Jesus'a bağlı Spor
Bruma'nın geleceği Jesus'a bağlı
İmamoğlu’nun mitingine katılan gençlere saldırı. Çok sayıda yaralı var Güncel
İmamoğlu’nun mitingine katılan gençlere saldırı. Çok sayıda yaralı var