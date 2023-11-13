Efsane anime Avatar dizi oluyor. Fragmanı yayınlandı

Dünyanın en ünlü anime dizisi olan Avatar dizi oluyor. Netflix platformunda yayınlanacak dizinin fragmanı yayınlandı.

Efsane anime Avatar dizi oluyor. Fragmanı yayınlandı

Ağustos ayında yayınlanan "One Piece" uyarlamasıyla olumlu yorumlar almayı başaran Netflix, şimdi de Nickelodeon'un beğenilen animasyon dizisi Avatar: The Last Airbender'ın live-action dizisi ile karşımıza çıkacak.

Dizi, Avatar evreninden aşina olduğumuz dört farklı kabilenin yer aldığı bir fantezi dünyasında geçecek. Bu noktada kabilelerin Ateş Ulusu ile olan mücadelesini ve son hava bükücü Avatar Aang'in hikayesine tanık olacağız. Dizinin kadrosuna gelirsek, Aang rolünde Gordon Cormier, Katara rolünde Kiawentiio, Ateş Lordu Ozai rolünde Daniel Dae Kim ve Sokka rolünde Ian Ousley yer alıyor.

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Ağustos ayında yayınlanan "One Piece" uyarlamasıyla olumlu yorumlar almayı başaran Netflix, şimdi de Nickelodeon'un beğenilen animasyon dizisi Avatar: The Last Airbender'ın live-action dizisi ile karşımıza çıkacak.

Kaçıranlar için Netflix, Haziran ayındaki bir etkinlikte dört ulusun (Su, Toprak, Ateş ve Hava Kabileleri) sembollerini gösteren ve dizinin 2024'te çıkacağını belirten 37 saniyelik kısa bir teaser paylaşmıştı.

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Dizi, Avatar evreninden aşina olduğumuz dört farklı kabilenin yer aldığı bir fantezi dünyasında geçecek. Bu noktada kabilelerin Ateş Ulusu ile olan mücadelesini ve son hava bükücü Avatar Aang'in hikayesine tanık olacağız.

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Dizinin kadrosuna gelirsek, Aang rolünde Gordon Cormier, Katara rolünde Kiawentiio, Ateş Lordu Ozai rolünde Daniel Dae Kim ve Sokka rolünde Ian Ousley yer alıyor.

Yapımın baş yazarlığını ise Sleepy Hollow ve Pantheon dizileri ile tanıan Albert Kim, yürütücü yapımcılığını Roseanne Liang, Lindsey Liberatore, Michael Goi ve Dan Lin üstlenecek.

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