Efsane astronot kendi kullandığı uçakla kaza yapıp öldü

Uzaya çıkarak Ay’a giden ilk uzay aracı olan Apollo 8’in pilotu William Anders geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. Anders, kendi kullandığı uçakla suya çakılarak öldü. Ailesi Anders’in kazada öldüğünü doğruladı.

90 yaşındaki efsane astronotun kullandığı T-34 Mentor tipi küçük uçak Washington eyaletinin San Juan kentinden kalkan uçak Orcas Adası yakınlarında düşerek suya battı.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri uçağın enkazına ulaşarak Anders’in cansız bedenini çıkardı.

Anders'in oğlu Greg Anders, babasının uçağın pilotu olduğunu ve cesedinin kazadan sonra çıkarıldığını doğruladı.

Uçağın düşme anı amatör kamerayla görüntülendi. Görüntülerde uçağın kayarak suya çakıldığı anlar yer aldı.

WİLLİAM ANDERS KİMDİR?

William Anders, uzay çalışmalarının en büyük dönüm noktalarından biri olan Apollo 8’in pilotuydu. 21 Aralık 1968 tarihinde havalanan uzay aracı, Dünyanın yer çekiminden çıkarak uzaya havalanan ve Ay’ın yörüngesine giren ilk uzay aracı olarak biliniyor. Anders ayrıca Gemini 11 ve Apollo 11 uçuşlarının yedek pilotuydu.

90 yaşında hayatını kaybeden efsane pilot, Apollo 11 uçuşu sırasında çektiği ve “Earthrise” olarak bilinen fotoğrafıyla büyük üne kavuştu. Ay’ın yörüngesinde çekilen fotoğrafta, Ay yüzeyinin bir kısmı ile Dünya görülüyor.

Apollo 11 uçuşunda astronotlar Frank Borman, James Lovell Jr. ve William Anders , Ay’ın etrafında 10 tur atarak çeşitli veriler elde etti.