Merkez Bankası'nın eski başkanı gençlere ciğeri yana yana bu tavsiyede bulundu

Türkiye’nin efsane başbakanlarından Şükrü Saracoğlu’nun torunu, Rüşdü Saracoğlu, sosyal medyadan yayınladığı mesajı ile tartışma başlattı.



Ekonomist Rüşdü Saracoğlu, yaptığı paylaşımda Türkiye’de kalanlara anlam veremediğini belirterek, “Son günlerde düşünüyorum da imkanı olup ta yurt dışına taşınmayanları anlamıyorum” notunu düştü. Saracoğlu’nun paylaşımına birçok yorum geldi.



1987-1993 yıllarında Merkez Bankası Başkanlığı, 1996-1999 yıllarında da 20. Dönem milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Saracoğlu'nun paylaşımına birçok yorum geldi.



İşte o yorumlardan bazıları





İşte o yorumlar







4 YIL BAŞBAKANLIK YAPTI

Rüşdü Saracoğlu'nun dedesi Şükrü Saracoğlu, 1942-46 arasında başbakanlık, 1938-42 arasında Dışişleri Bakanlığı, 1948 ile 1950 arasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. Saracoğlu, bu görevler dışında 1924 ile 1938 arasında da farklı hükümetlerde Milli Eğitim, Maliye ve Adalet bakanlıkları yaptı. İsmet İnönü ile beraber 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi savaşın dışında tutan politikalara yön veren Saracoğlu, 1934 ila 1950 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını yürüttü.



Rüşdü Saraçoğlu’nun babası da eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu.