Efsane belediye başkanı uçakta kalp krizi geçirdi!

Adana'nın efsanevi başkanı Aytaç Durak, uçakta kalp krizi geçirdi. Durak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 5 dönem başkanlığını yapan efsane başkan Aytaç Durak (87), İstanbul'a gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Geri dönen uçak acil iniş yaparken, Durak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

aytac-duraka6d79586cc10c443.jpg

UÇAKTA KALP KRİZİ... YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

Efsanevi başkan Aytaç Durak, bugün sabah 09.55'te Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaştı. Bunun üzerine uçak, yönünü çevirip tekrar havalimanına acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durak, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından uçaktan çıkarılıp Yüreğir Başkent Hastanesi'ne götürüldü. Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

527ba0c9992df10c740cb09d.jpg

GEÇEN YILDA RAHATSIZLANMIŞTI

Aytaç Durak, geçen yıl yayla evinde rahatsızlanmış, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.

aytac-durak-4-yil-sonra-baskanlik-koltugunda-h27773.webp

ADANA'NIN EFSANE BAŞKANIYDI

ANAP, DYP, AK Parti, MHP ve bir süre de bağımsız siyaset yapan Aytaç Durak, 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış ve Adana'nın efsane belediye başkanı unvanıyla anıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de bir zamanlar yapmıştı.

