Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri kapsamında gerçekleşen indirimler bir alışveriş çılgınlığına dönüşmüş durumda. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Black Friday yani Efsane Kasım, Efsane Cuma gibi isimlerle yapılan indirim kampanyaları nedeniyle kişisel verilerin korunması adına bazı uyarılarda bulundu. Peki, Efsane Cuma indirimlerinde nelere dikkat etmeli? Efsane Cuma indirimleri alışveriş yaparken ne yapmalı?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Black Friday yani Efsane Cuma gününe ilişkin önerilerde bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) önerileri ise şöyle,

-Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği kontrol edilmeli.

-İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.

-Alışveriş yapılan sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı ile sitenin iletişim bilgileri kontrol edilmeli.

-Alıcılar, mutlaka kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini incelemeli.

-Ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgileri kullanılmalı.

-Mümkünse işlemler şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli.

-Şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.

-Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar ve ekleri açılmamalı.

-Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olabilmek adına işlem yaparken acele edilmemeli.

-Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.