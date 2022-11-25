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Efsane Cuma indirimlerinde nelere dikkat etmeli? Efsane Cuma indirimleri alışveriş yaparken ne yapmalı?

Tüm dünyada Black Friday olarak anılan Efsane Cuma indirimleri bugün gerçekleşiyor. Pek çok markanın indirim kampanyaları nedeniyle Black Friday yani Efsane Cuma gününde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kişisel Veriler Koruma Kurumu (KVKK) Black Friday’e yönelik bazı uyarılarda bulundu. Peki, Efsane Cuma indirimlerinde nelere dikkat etmeli? Efsane Cuma indirimleri alışveriş yaparken ne yapmalı?

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:28
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Efsane Cuma indirimleri alışveriş yaparken ne yapmalı? Efsane Cuma indirimlerinde nelere dikkat etmeli?

Efsane Cuma indirimlerinde nelere dikkat etmeli? Efsane Cuma indirimleri alışveriş yaparken ne yapmalı?
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Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri kapsamında gerçekleşen indirimler bir alışveriş çılgınlığına dönüşmüş durumda. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Black Friday yani Efsane Kasım, Efsane Cuma gibi isimlerle yapılan indirim kampanyaları nedeniyle kişisel verilerin korunması adına bazı uyarılarda bulundu. Peki, Efsane Cuma indirimlerinde nelere dikkat etmeli? Efsane Cuma indirimleri alışveriş yaparken ne yapmalı?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Black Friday yani Efsane Cuma gününe ilişkin önerilerde bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) önerileri ise şöyle,

-Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği kontrol edilmeli.

-İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.

-Alışveriş yapılan sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı ile sitenin iletişim bilgileri kontrol edilmeli.

-Alıcılar, mutlaka kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini incelemeli.

-Ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgileri kullanılmalı.

-Mümkünse işlemler şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli.

-Şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.

-Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar ve ekleri açılmamalı.

-Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olabilmek adına işlem yaparken acele edilmemeli.

-Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

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