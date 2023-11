Efsane dizi Game of Thrones hakkında bütün bilinmeyenler

Gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında olan Game Of Thrones hakkında ortaya çıkan gerçekleri bugüne kadar kimse bilmiyordu.

ShiftDelete.com’dan alınan habere göre, İlk olarak 2011 yılında HBO kanalı üzerinden yayın hayatına başlayan Game of Thrones, 8 sezon boyunca tüm dünyadan izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Ünlü yazar George R. R. Martin’in A Song of Ice and Fire isimli epik fantezi roman serisinden uyarlanan dizi, toplam 59 ödül ile birlikte tarihin en çok Emmy Ödülü kazanan ikinci televizyon şovu ünvanının da sahibi oldu.

Yayınlandığı süre boyunca gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesi ile büyük bir hayran kitlesi elde eden Game of Thrones hakkında az bilinen 10 ilginç detay…

MEŞHUR ‘DEMİR TAHT’ GERÇEK KILIÇLARDAN YAPILDI

Dizinin sembollerinden biri haline gelen Demir Taht, sanıldığının aksine plastikten değil gerçek kılıçlardan yapılmıştır. Yapımı yaklaşık 2 ay süren ve 2.4 metre uzunluğunda olan bu taht, ahşap bir çerçevenin etrafına yerleştirilen onlarca demir kılıçtan oluşuyor. Hatta bunların arasında Yüzüklerin Efendisi’ndeki Galdaf’ın kılıcı da yer alıyor.

HİÇ YAYINLANMAYAN BİR PİLOT BÖLÜMÜ VARDIR

Oscar Ödülü sahibi Tom McCarthy tarafından yönetilen ilk pilot bölümü yapım ekibi tarafından hiç beğenilmedi ve bunun üzerine rafa kaldırıldı. Hatta dizinin yaratıcılarından David Benioff o dönem yaptığı açıklamada, ‘’ Senaryoyu yazarken bazı önemli detayları tamamen atladık. Örneğin, pilot bölümü izlettiğimiz kişilerin hiçbiri Jaime ve Cersei’nin kardeş olduğunu anlamadı. Aslında bu bizim kurmak istediğimiz bir komplo noktasıydı.’’ demişti.

RAFA KALDIRILAN PİLOT BÖLÜMÜNDE BAZI OYUNCULAR FARKLIYDI

Görünüşe göre yapım ekibi sadece senaryoyu değil, kadroda rol verdiği bazı oyuncuların da performansını beğenmemiş. Zira hiç yayınlanmayan pilot bölümde Catelyn Stark karakterini Jennifer Ehle, Daenerys Targaryen karakterini ise Tamzin Merchant canlandırmıştı. Ancak ilk bölüm yayınlandığında bu oyuncuların yerini diziye damga vuran Michelle Fairley ve Emilia Clarke almıştı.

PETER DİNKLAGE İLK ETAPTA TYRİON LANNİSTER ROLÜNE SICAK BAKMADI

Game of Thrones’a adeta damga vuran karakterlerden biri olan Peter Dinklage, kendisine Tyrion Lannister rolü teklif edildiğinde ilk etapta sıcak bakmadı. Fantezi türü nedeni ile kafasında soru işaretleri oluşan, uzun sakal ve sivri ayakkabı gibi şeyler istemediğini yapım ekibine ifade eden oyuncu, yapımcıların kendisine gerekli garantileri vermesinin ardından rolü kabul etti.

Hatta Tyrion Lannister’in çapkın ve alkolik bir karakter olması da Dinklage’nin rolü kabul etmesindeki en büyük etkenlerden biriydi.

ARYA STARK KARAKTERİNE UYGUN OYUNCU SON ANA KADAR BULUNAMADI

Dizide dikkat çeken karakterlerin başında gelen Arya Stark için ciddi bir oyuncu krizi meydana geldi. 2017 yılında dizinin yapımcılarından David Benioff’un açıklamalarına göre, İngiltere’de Arya için 300’den fazla oyuncu ile görüşüldü, ancak hiçbiri istenilen seviyede değildi.

Dizinin çekimlerine kısa bir süre kala Fas’a giden yapımcılar, oyuncu seçmelerini video konsepti üzerinden devam ettirme kararı aldı. Ancak ülkenin interneti o kadar yavaştı ki, bir videoyu indirmek neredeyse saatleri alıyordu. İşte tam da bu noktada oyuncu Maisie Williams yapımcılara seçme videosunu gönderdi. Videodan sonra da Arya Stark karakterinin sahibi belli olmuştu. Hatta o dönem yapımcılar Williams’ın videosunu izlemek için 40 dakikanın üzerinde beklediklerini ifade etmiştir.

IWAN RHEON NEREDEYSE JON SNOW’U OYNAYACAKTI

Dizide Ramsay Bolton karakterine hayat veren Iwan Rheon aslında seçmelere Jon Snow karakteri için katılmıştı. Hatta yapım ekibi tarafından da beğenilen oyuncu, Kit Harrington’un ortaya çıkması ile birlikte maalesef şansını kaybetti.

JOFFREY BARATHEON KARAKTERİNİ CANLANDIRAN JACK GLEESON OYUNCULUĞU BIRAKTI

Kral Joffrey karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Jack Gleeson, 2014 yılında diziden ayrıldıktan sonra 21 yaşında oyunculuğu bıraktı. Oyunculuk yeteneği sayesinde henüz 8 yaşında keşfedilen Gleeson, artık bundan zevk almadığını ve akademik kariyerine odaklanmak istediğini açıklamıştı.

Yaklaşık 6 yıl gibi uzun bir süre ortalarda görünmeyen oyuncu, 2020 yılında BBC Two kanalında yayınlanan Out of Her Mind dizisi ile geri dönse de eskisi gibi büyük etki yaratamadı.

DİZİDE CHARLİE CHAPLİN’İN TORUNU DA ROL ALMIŞTIR

Gelmiş geçmiş en başarılı oyuncular arasında gösterilen Charlie Chaplin’in torununun da dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Talisa Maegyr karakteri ile diziye dahil olan oyuncu Oona Chaplin, kısa süre sonra diziden ayrılmıştır.

YAPIMCILAR PETER DİNKLAGE’A BÜYÜK BİR ŞAKA YAPTI

Dizinin renkli karakterlerinden Tyrion Lannister’a hayat veren Peter Dinklage, yapımcıların yaptığı büyük bir şakaya kurban gitti. Hatırlanacağı üzere orijinal pilot bölümün rafa kaldırılmasının ardından yapımcı David Benioff oyuncuyu arayarak dizinin iptal olduğunu söylemiş. Bunun üzerine fazlasıyla üzülen oyuncu yaklaşık 6 saat boyunca dizinin iptal olduğunu düşünmüş.

GAME OF THRONES İLK BAŞTA BİR FİLM SERİSİ OLACAKTI

Televizyon tarihinin en önemli yapımları arasında gösterilen Game of Thrones neredeyse bir film serisi olarak izleyici karşısına çıkacaktı. Hatta o dönem projenin beyaz perdeye uyarlanabilmesi için ciddi sayıda içeriğin ve olayın tamamen kaldırılması gündeme geldi. Ancak daha sonra yapımcılar bu hamlenin Game of Thrones’u zayıflatacağını düşündü ve proje dizi olarak karşımıza çıktı.