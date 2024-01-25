Efsane futbolcu federasyon başkanı oldu

Ukrayna Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı olarak efsanevi futbolcu Andriy Shevchenko seçildi.

Federasyon, Kiev’deki kongrede tek aday olan Shevchenko’nun oybirliğiyle başkanlığa getirildiğini duyurdu.

Shevchenko, futbol hayatında Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea gibi takımlarda pek çok başarı elde etti.

47 yaşındaki Shevchenko, futbolu bıraktıktan sonra Ukrayna Milli Takımı ve Genoa’nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı formasıyla 111 maçta 48 gol kaydederek takımın en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

Shevchenko; Milan'ın efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

