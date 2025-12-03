Partizan’dan istifa eden Zeljko Obradovic, ayrılışının tüm nedenlerini Zone Press’e anlattı ve başkan Ostoja Mijailovic'e ağır eleştirilerde bulundu. Partizan. Panathianikos ve Fenerbahçe ile defalarca EuroLeague kupasını kaldıran Sırp hocanın açıklamaları özetle şöyle...

Başkan nedenlerimi anladı: İstifayla benim için son derece zor bir adım attım, bu sezon yaşanan tüm olumsuzlukların sorumluluğunu aldım ve bu kararın arkasında durdum. Kararımı ertesi sabah kulüp başkanına ilettim ve nedenlerimi anladı. Konuşmamız çok doğru geçti. Maçta beni gördüğünü ve bu kararın tek çözüm olduğunu anladığını söyledi.

Gücüm kalmamıştı: Artık devam edemezdim, gücüm kalmamıştı. Her şeyimi verdim, lütfen bunu bana yüklemeyin. Bu karar çok stresliydi ve hayatımın en zor anlarından biriydi.

Başkan bana teşekkür etti: İstifa kararımdan sonra arkadaşım beni eve getirdi. Bir saat boyunca sadece tavana baktım. İstifamın ardından başkan bana teşekkür etti.

İstifaya 'geri çevrilmez' ifadesini başkan ekletti: Ancak bana göre büyük bir sürprizle bazı şeyler gelişmeye başladı. Başkan benden, istifa açıklamamda 'istifamın geri çevrilemez' olduğu yönünde bir ifade kullanmamı istedi. Böylece baskıyı azaltacaktı. Bunu kabul ettim.

Taraftarın desteğinden sonra karar değiştirdiler: Oyunculara izin vermiştim. Yönetime de zaman tanıdım. Çünkü evimizde üç maç olacaktı ve ara vardı. Başkandan istifamın kabul olmadığı yönünde bir mesaj aldım. Beni kulübe davet etti. Bana istifamın kabul olmadığını söylediler. Ancak ben kararımın arkasındaydım. Başkana, 'Son 24 saatte ne oldu? İstifam kabul olduktan sonra ne değişti?' diye sordum. Değişen taraftarın desteğiydi.

Kulübün işleyişi normal değil: Bunu ilk kez söylüyorum. Kulübün işleyişinde bazı şeyler normal değil ve kulüp için iyi değil. Bu durumun asıl sorumluluğu kulübün birinci adamı Ostoja Mijailovic’e aittir ve ona bunu ilettim. Ne yapacağını bilmiyorum.

Sportif direktörün sözleşmesi yoktu: Bunu sizin için ilk kez gündeme getiriyorum. Sportif direktör Zoran Savic’in bir sözleşmesi yoktu, buna rağmen transfer dönemini yürütüyordu. Benim ısrarımla her gün konuşuyorduk.

İstemediğim oyuncu alındı: Brandon Davies’in kulüpten ayrıldığını, Osetkowski ile imzalanacağını öğrendiğimde şaşırdım. Başkana, Osetkowski'nin o anda bize uygun olmadığını söyledim. Bana, onunla zaten imzaladıklarını söyledi. Osetkowski benim onayımla alınmadı ama son derece değerli bir çocuk olduğunu söylemek lazım. Çalıştı ve gerçek bir profesyonel gibi davrandı. Açık konuşmak gerekirse, bu benim kararım değildi.

Sadece bir uzunla oynadık: Kulübün fikrini destekledim ama başkan orada oyuncular konusunda bana bahaneler sundu. Sadece bir uzun oyuncuyla oynadık. Sonra sahada konuşma yaptım, Zoran’ın böyle sözleşmesiz çalışamayacağını söyledim. İçinde bulunduğumuz durumun normal olmadığını söyledim. Zoran’ın sözleşmesiz çalışması kulüp için iyi değil.

Isaiah Mike’ı tutmak için yalvardım: Sezon başlamadan önce beş oyuncu almamızı istedim ama başaramadık. Ayrıca Isaiah Mike’ı tutmak için yalvardım ama bunu başaramadık. Sonunda Bruno Fernando geldi, ancak Bruno’yu getirebilmek için oyun kurucu Frank Ntilikina’yı göndermek zorunda kaldık. Ardından Shake Milton ve Carlik Jones gibi iki iyi oyuncum sakatlandı.

Uçak konusunda yalan söylediler: Sezonun ilk maçında Dubai maçına gittik. Ardından içeride Milano maçı vardı. Kulüpten özel uçak istedim. Ama bana bütçelerinin olmadığını söylediler. Ardından oyuncular için business istedim. Bana uçakta böyle bir yer olmadığını söylediler. Ancak uçağa binince böyle bir alanın olduğunu gördüm.

Başkanla ilişkimiz o an koptu: Milano maçından sonra taraftarın tepkisi olunca, başkan bana mesaj attı ve 'Beni desteklediğin için teşekkür ederim' yazdı. Bana ve başkana saldırılar olunca kulübün hemen harekete geçip yalanları durdurması gerektiğini söyledim. Burada hiç destek almadım. Bu büyük bir hataydı. Kendisini hemen aradım ama yanıt vermedi. O günden bu yana ilişkimiz yok.

Başka kulüp olsa daha erken bırakırdım: Partizan'da bir yüküm vardı; işim sadece sahada değildi. Başka kulüplerde bu durumda olsaydım, çok daha erken ayrılırdım. Ayrılmadım, çünkü Partizan benim en büyük aşkım. Harikaydı. Etkileyemediğim tüm bu şeyler enerjimi ve yaptığım işi bozdu. Bu kulüp, Zeljko Obradovic ve tarihinden geçen tüm büyük isimler olmadan da yaşamaya devam edecek.

Umarım Partizan'a dönerim: Taraftarlar, sizler Partizan'ın gücüsünüz ve bunu asla unutmayın; ben her zaman sizin için burada olacağım. Umarım bu, Partizan'da son kez bulunmam değildir. Nasıl ve ne zaman olacağını söyleyemem ve söylemek de istemiyorum. Farklı koşullarda.