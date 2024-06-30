Efsane oyun Street Fighter’ın filmi çıkıyor. Tarihi açıklandı

Şu anda yaşı 35 ve üstü olan neslin çocukluğunda atari salonlarında oynadığı efsane oyun Street Fighter’ın filmi çıkıyor. Ken, Ryu, ve Chun Lee gibi karakterlerin olduğu oyunun beyaz perdeye uyarlandığı filimin 20 Mart 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.

Oyunun haklarını bulunduran Capcom, film hakları için Legendary Entertainment ile anlaşmıştı. Film şirketi, oyunun beyaz perdeye uyarlanması için Capcom ile birlikte çalışacak.

DAHA ÖNCE DE FİLMİ ÇEKİLMİŞTİ

Efsane oyun Street Fighter’ın daha önce de filmleri çekilmişti. 1994 yılında gösterime giren ilk Street Fighter filminde Jean-Claude Van Damme ve Kylie Minogue gibi isimler oynamıştı. O dönem merakla beklenen film başarısız bulunarak gişede beklediği başarıyı yakalayamadı.

Daha sonra 2009'da Kirstin Kreuk'un başrolde olduğu Street Fighter: The Legend of Chun-Li yayınlandı, ancak bu da başarısızlıkla sonuçlandı.

Street Fighter’ın son oyunu Street Fighter 6 PlayStation, Xbox konsolları ve PC'de çıktı.