Efsane Tofaş Şahin Türkiye'ye geri geliyor. Tarihi ve fiyatı belli oldu

Kaynak: F5 Haber
Efsane Tofaş Şahin Türkiye'ye geri geliyor. Tarihi ve fiyatı belli oldu
Türkiye'de 2002 yılında son kez üretilen Türkiye'nin efsane olmuş otomobillerin başında gelen Tofaş Şahin 2024 versiyonuyla yollara geri dönüyor. Türkiye'de de satışa çıkması beklenen aracın fiyatı da belli oldu.

Tofaş Şahin, otomobil dünyasının efsanevi modellerinden biri olarak hafızalarda yer edinmişti. Şimdi ise bu klasik yeniden doğuyor! 2024 versiyonuyla Tofaş Şahin, hem görsel hem de fiyat açısından büyük bir merak uyandırıyor.

Türkiye dışında Mısır ve Etiyopya gibi farklı ülkelerde de üretilen Tofaş Şahin, hala trafikte olan modelleriyle de tanınıyor.

Etiyopya, uzun bir aradan sonra Tofaş Şahin’i Holland Docc ismiyle tekrar yollara çıkardı. Üstelik bu son model Tofaş Şahin’ler, ülkemizde 2002 yılında üretilen son Şahin modelleriyle neredeyse bire bir aynı.

Motorundan kaportasına kadar her detayın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Etiyopya, Holland Docc’a gelen yoğun ilgi üzerine otomobilin bir de sport versiyonunu üretme kararı aldı. Spor versiyonu, Tofaş Şahin’in klasik tasarımını korurken performansı artırıyor.

Etiyopya’da ön siparişleri alınmaya başlanan Holland Docc Sport için 18 bin dolarlık bir etiket belirlendi. Bu etiket, Türk Lirası’na çevrildiğinde yaklaşık 573 bin TL’ye denk geliyor.

Bu fiyata vergilerin de dahil edilebileceği ileri sürülüyor.

images.jpg

ekran-goruntusu-2020-10-14-162724.png

tofas-sahin-sport-8laq.webp

Son Haberler
Doğanlar Mobilya Grubu ilk çeyrekte 11 mağaza açtı Ekonomi
Doğanlar Mobilya Grubu ilk çeyrekte 11 mağaza açtı
Ocağımızı dağıttın istifa et. İYİ Parti kurucusu Vedat Bayram'dan Meral Akşener'e zehir gibi sözler Gündem
Ocağımızı dağıttın istifa et. İYİ Parti kurucusu Vedat Bayram'dan Meral Akşener'e zehir gibi sözler
Cem Yılmaz "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla gülmekten kırdı geçirdi Video
Cem Yılmaz "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla gülmekten kırdı geçirdi
MGK 2 ay sonra toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar Gündem
MGK 2 ay sonra toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar
Muhtarlık seçimi tekrarlanacak. Edirne'de akıl almaz olay. Oylar çöpten çıktı. Yerel Haberler
Muhtarlık seçimi tekrarlanacak. Edirne'de akıl almaz olay. Oylar çöpten çıktı.
ATM’yi tornavida ile soydular. Yok artık Yaşam
ATM’yi tornavida ile soydular. Yok artık
Erdoğan’dan randevu talep eden İmamoğlu: Sandalye kırık olmasın yeter Gündem
Erdoğan’dan randevu talep eden İmamoğlu: Sandalye kırık olmasın yeter