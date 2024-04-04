Efsane Tofaş Şahin Türkiye'ye geri geliyor. Tarihi ve fiyatı belli oldu

Tofaş Şahin, otomobil dünyasının efsanevi modellerinden biri olarak hafızalarda yer edinmişti. Şimdi ise bu klasik yeniden doğuyor! 2024 versiyonuyla Tofaş Şahin, hem görsel hem de fiyat açısından büyük bir merak uyandırıyor.

Türkiye dışında Mısır ve Etiyopya gibi farklı ülkelerde de üretilen Tofaş Şahin, hala trafikte olan modelleriyle de tanınıyor.

Etiyopya, uzun bir aradan sonra Tofaş Şahin’i Holland Docc ismiyle tekrar yollara çıkardı. Üstelik bu son model Tofaş Şahin’ler, ülkemizde 2002 yılında üretilen son Şahin modelleriyle neredeyse bire bir aynı.

Motorundan kaportasına kadar her detayın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Etiyopya, Holland Docc’a gelen yoğun ilgi üzerine otomobilin bir de sport versiyonunu üretme kararı aldı. Spor versiyonu, Tofaş Şahin’in klasik tasarımını korurken performansı artırıyor.

Etiyopya’da ön siparişleri alınmaya başlanan Holland Docc Sport için 18 bin dolarlık bir etiket belirlendi. Bu etiket, Türk Lirası’na çevrildiğinde yaklaşık 573 bin TL’ye denk geliyor.

Bu fiyata vergilerin de dahil edilebileceği ileri sürülüyor.