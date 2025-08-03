Efsanevi ninja Joe Musashi’nin intikam yolculuğu başladı

Ninja kültürünün efsane ismi Joe Musashi, SHINOBI: Art of Vengeance oyununda ENE Şirketi ve ölümsüz Lord Ruse’un yarattığı karanlık dünyada hayatta kalma ve intikam mücadelesine atılıyor. Neo City’nin parlak gökdelenlerinden bambu ormanlarının sakinliğine uzanan macerada oyuncuları bekleyen heyecan dolu mücadele, hem nostalji hem de modern oyun deneyimi sunuyor.

NİNJA MUSASHİ’NİN ZORLU GÖREVİ

SHINOBI: Art of Vengeance, Oboro klanının hayatta kalan son üyesi Joe Musashi’nin, kötü niyetli ENE Şirketi’nin Oboro Köyü’nü yakıp kül etmesi ve klanını taşlaştırmasıyla başlayan epik intikam hikayesini anlatıyor. Şirketin başındaki ölümsüz Lord Ruse’un çalınan ebedi yaşam artefaktıyla yarattığı bu kaotik evrende, Musashi kendini hem düşmanlarla dolu karmaşık bölgelere karşı mücadele ederken hem de eski dostlarının anısını yaşatmaya çalışırken buluyor. Neo City’nin yüksek teknolojiyle dolu sokakları, geleneksel Japon doğasının huzurlu bambu ormanlarıyla karşıtlık oluşturarak oyuna derinlik katıyor.

EFSANEVİ DÖVÜŞ VE KEŞİF DENEYİMİ

Oyun, 2D aksiyon-platform türünde, hem klasik arcade oyuncularını hem de yeni nesil oyuncuları hedefleyen dinamik bir yapıya sahip. Musashi’nin kullandığı Katana Oborozuki, keskin kunaileri ve büyüleyici Ninpo ile Ninjutsu teknikleri, oyunculara yoğun ve kombolarla dolu dövüşler sunuyor. Düşmanları zayıflattıktan sonra aktif edilen “Shinobi Execution” özelliği, hem şık bitiriş hareketleri hem de sağlık yenileme veya tam Ninpo meter’ı gibi avantajlar sağlıyor. Platform becerileri ise çift zıplama, duvar sıçraması, hava saldırısı ve kaçınma rolleri ile zenginleştirilmiş, bu da zorlu seviyelerde ustalık gerektiriyor.

Oyunun Metroidvania tarzı keşif sistemi sayesinde yeni yetenekler kazanıldıkça gizli yollar açılıyor, bu da keşif tutkunlarına ekstra ödüller getiriyor. Oyun içi altınlar saldırı gücü, kunai kapasitesi ve dayanıklılığı artırmak için harcanabilirken, Amulet ve Ningi adlı araçlar yeni yetenekler ve yollar açmakta kullanılıyor. İki oyunculu kooperatif mod ve rekabetçi PvP arenaları da oyuna çeşitlilik katıyor.