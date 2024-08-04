Efsanevi rock grubundan sevenlerini üzen açıklama

Efsanevi grup, eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya platformundaki resmi hesabı üzerinden konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Bildiğiniz gibi Stephen'ın sesi eşi benzeri olmayan bir enstrüman. Sesini geri kazanmak için aylarca yorulmadan çalıştı... En iyi sağlık ekibine sahip olmasına rağmen nasıl mücadele ettiğini gördük. Ne yazık ki vokalin tamamen iyileşmediği açık. Ondan yaralanmak mümkün değil. Bir grup kardeş olarak turne etabından çekilmek için yürek parçalayıcı ve zor ama gerekli bir karar verdik."

Tyler geçen sonbaharda ses bağlarından ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve grubun birçok konseri ertelenmek zorunda kaldı.

Aerosmith ertelenen turnesini bu yılın Eylül ayında gerçekleştireceğini duyursa da son açıklamasıyla bu planın da iptal edildiğini duyurmuş oldu.