Ege Belediyeler Birliği yeni başkanını seçti: Ferdi Zeyrek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oybirliğiyle Ege Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Meclis toplantısında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in adaylığı oy birliğiyle kabul edildi. Zeyrek'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da başkanlığa aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda Ferdi Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı olarak belirlendi. Başkanvekilliklerine ise Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ile Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya seçildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılış konuşmasında yeni başkanı ve başkanvekillerini tebrik ederek, önümüzdeki dönemin başarılarla dolu olmasını diledi. Tugay, "Bu dönem, dayanışma içerisinde çalışarak zorlukları aşacağımız bir dönem. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Ferdi Başkanımı tekrar tebrik ediyorum, tüm üye arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Zeyrek: "Görev ve sorumluluk bilinciyle buradayız"

Başkan Zeyrek ise yaptığı konuşmada, siyasi ayrım gözetmeksizin vatandaşların görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Zeyrek, "Bu sorumlulukla daha güçlü birliktelikleri sağlamalıyız. Kutuplaşma, çatışma ve ayrışma yerine, uzlaşı, beraberlik ve işbirliğini hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yerel yöneticilerin birlikte ve uyum içinde çalışması gerektiğine vurgu yaparak, sorunları çözmek için iş birliği yapacaklarını dile getirdi.

"Eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışacağız"

Başkan Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği'nde eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışacaklarını belirterek, geçmiş tecrübeleri, bugünkü iradeyi ve gelecek vizyonunu bir araya getireceklerini söyledi. Ayrıca, üyelerin desteklerine teşekkür etti ve birlikte daha güçlü bir Ege Belediyeler Birliği'nin inşa edileceğini ifade etti.