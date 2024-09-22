Ege Denizi'nde 2. deprem. 2 saat önce de deprem olmuştu

AFAD verilerine göre son 2 saat içerisinde Ege Denizi'nde 2 ayrı deprem meydana geldi.

İlk depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedilirken 12:57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği bu kez 16.83 km olarak açıklandı.

Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)