Ege Denizi'nde 2. deprem. 2 saat önce de deprem olmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 2. deprem. 2 saat önce de deprem olmuştu

11.47'de gerçekleşen Ege Denizi depreminin ardından bir deprem daha oldu. Bu depremin büyüklüğü de 4.2 olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre son 2 saat içerisinde Ege Denizi'nde 2 ayrı deprem meydana geldi.

İlk depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedilirken 12:57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği bu kez 16.83 km olarak açıklandı.

Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)

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