Ege Denizi'nde 2. deprem. 2 saat önce de deprem olmuştu

AFAD verilerine göre son 2 saat içerisinde Ege Denizi'nde 2 ayrı deprem meydana geldi.
İlk depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedilirken 12:57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.
Depremin derinliği bu kez 16.83 km olarak açıklandı.
Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-09-22
Saat:12:57:14 TSİ
Enlem:39.9925 N
Boylam:24.03639 E
Derinlik:16.83 km
Detay:https://t.co/6angbn0bS8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi