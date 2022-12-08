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Ege Denizi'nde deprem

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği aktarıldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:24
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Ege Denizi'nde deprem oldu

Ege Denizi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.49'DA merkez üssü Ege Denizi Gökova Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GECE SAATLERİNDE DE KUŞADASI'NDA DEPREM OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında saat 01.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuşadası ilçesine 6,17 kilometre mesafede olduğu belirlenmişti.

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