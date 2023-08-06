Ege Serbest Bölgesi'nden yedi ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

Ege Serbest Bölgesi'nin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,35 artarak 1,5 milyar dolara yükseldi.

KAYNAK: AA
Ege Serbest Bölgesi'nden yedi ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nin açıklamasına göre, bölgenin ihracatı temmuz ayında yüzde 33 arttı. Ocak-temmuz dönemindeki ihracat ise yüzde 14,35 yükselerek 1,5 milyar dolara çıktı.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, bölgenin ticaret hacminde ve ihracatında temmuz ayında kaydedilen yüksek artış oranlarının küresel ticaretteki durgunluk döneminde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Güler, şu ifadeleri kullandı: "Dünya Ticaret Örgütü'nün Dünya Ticareti İstatistikleri İncelemesi 2023 Raporu'nda da belirtildiği gibi; 2022 yılında küresel ticaretteki cılız da olsa büyümeye karşılık, jeopolitik gerilimler, inatçı yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşulların tüketim ve yatırımları baskılamasından kaynaklı olarak bu yıl küresel ticaret önceki yıldan daha kötü bir performans gösteriyor.

ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Aslında, pandeminin ardından Ukrayna'daki savaş, enflasyon, parasal sıkılaşma ve iyice yaygınlaşan borç sıkıntılarıyla birlikte 2020 yılından itibaren küresel ticarette başlayan yavaşlama üç yıldır devam ediyor. Buna rağmen Ege Serbest Bölgesi ticaret hacmini 2021 yılında yüzde 21,56 ve 2022 yılında yüzde 13,49 artırabildi. Son iki yıldaki ihracat artışı ise yüzde 16 ve yüzde 10 gibi çift hanelerde gerçekleşti. Rakamların da gösterdiği gibi bölgemiz son 3 yıldır küresel ekonomideki kötü gidişattan pozitif ayrışmayı başardı."

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
35 yaşındaki engelli erkeğe cinsel saldırı Güncel
35 yaşındaki engelli erkeğe cinsel saldırı
Yüzme bilmeyen 13 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu Güncel
Yüzme bilmeyen 13 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Doları olan ve altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın Ekonomi
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Doları olan ve altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın
Karagümrük Hull City'nin yıldızını transfer ediyor Spor
Karagümrük Hull City'nin yıldızını transfer ediyor
Guendouzi maç sırasında hayatının şokunu yaşadı Spor
Guendouzi maç sırasında hayatının şokunu yaşadı
Tesettürlü gelin bekarlığa veda partisinde şampanya patlattı Güncel
Tesettürlü gelin bekarlığa veda partisinde şampanya patlattı
650 gram doğan Zehra’dan haber var Sağlık
650 gram doğan Zehra’dan haber var