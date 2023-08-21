Ege ve Akdeniz plajlarından daha iyi. İstanbul’a bir saat sonra uzaklıktaki tatil cennetleri

İstanbul’a yakın olmasıyla dikkat çeken Kocaeli, Türkiye’nin en temiz plajlarına ev sahipliği yapıyor.

Ege ve Akdeniz plajlarından daha iyi. İstanbul’a bir saat sonra uzaklıktaki tatil cennetleri

Mavi bayraklı plajların sayısının her geçen yıl arttığı il, yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bölgede tatilciler için konaklama ve yeme içme imkanları da oldukça çeşitli.

Temiz su ve kumun keyfini çıkarın

Kocaeli’nin en güzel plajlarından biri olan Kapri plajı, kayalıklarla çevrili bir koyda yer alıyor. Tertemiz berrak suyu ve doğal güzelliği ile göz kamaştırıyor. Kapri plajına Kocaeli merkezinden kalkan otobüsler ve minibüslerle ulaşmak mümkün.

Kocaeli’nin bir diğer popüler plajı ise Cebeci plajı. Temiz kumsalı ve geniş sahili ile dikkat çeken bu plaj, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi için de ideal bir yer. Ayrıca plajda kamp yapma imkanı da bulunuyor.

Kadınlar için özel plaj

Kocaeli’de kadınlar için hizmet veren tek plaj olan Bayramoğlu Kadınlar Plajı, nezih ve ferah bir ortam sunuyor. Kocaeli Darıca’da bulunan bu plaja İstanbul Kartal ve Pendik’ten de toplu taşıma hizmeti veriliyor. Plajda duş, soyunma kabini, şezlong, şemsiye gibi hizmetler de mevcut.

Ücretsiz halk plajları

Kocaeli’de ücretsiz olarak girebileceğiniz halk plajları da var. Bunlardan biri Altınkemer Halk Plajı. Karamürsel’de bulunan bu plaj, Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve aileler için en uygun plajlardan biri.

Bir diğer ücretsiz halk plajı ise Kerpe Plajı. Mavi bayraklı olan bu plajın suyu ve sahili oldukça temiz. Plajda duş ve soyunma kabini hizmeti de veriliyor.

Son olarak, Kefken Plajı da ücretsiz olarak girebileceğiniz bir diğer seçenek. Denizi dalgalı olsa da bu ziyaretçi akınına uğramasına engel olmuyor. Ancak yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.

ALTINKEMER HALK PLAJI

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BAYRAMOĞLU KADINLAR PLAJI

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CEBECİ PLAJI

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KAPRİ PLAJI

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KEFKEN PLAJI

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KERPE PLAJI

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