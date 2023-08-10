Ege ve Akdeniz'deki denize sıfır yerler, şirketlere verilecek. İçinde orman arazileri de var

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünkü Resmi Gazete’de kamu taşınmazlarının tahsisine ilişkin bir duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre toplam 16 yerdeki taşınmazlar tesis yapmak amacıyla Turizmi Teşvik Yasası ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilecek. Girişimciler, birden fazla taşınmaz için başvuruda bulunabilecek.

ORMANLIK VE DENİZE SIFIR ALANLAR VERİLECEK

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bu kapsamda Antalya Belek’teki Hazine’ye ait ormanlık ve denize sıfır alan günübirlik tesis yapılmak üzere verilecek. Antalya Tuzcular’da aynı konumdaki Hazine arazisine özel konaklama tesisi yapılacak. Yine İzmir Menderes Özdere’deki Hazine’ye ait alana 300 yatak kapasiteli 4 veya 5 yıldızlı otel yapılacak. Burası da denize sıfır noktada ve çok geniş bir alanı kapsıyor. Üzerinde yapı yok. İzmir Selçuk’taki Hazine arazisine 770 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapılacak. Denize sıfır noktadaki bu alanın üzerinde yapılaşma yok. Bir bölümü yeşillik. Bodrum Gündoğan ile Göl mahallelerinde de otel yapmak için Hazine arazileri tahsis edilecek. Gündoğan’a 500 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapılacak. Tahsis edilen alan yarımadanın ucunda.