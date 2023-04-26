Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

Deprem, Muğla ve Antalya'da hissedildi.

Depremin merkez üssü Datça (Muğla) açıklarında, derinliği ise 54.16 km olarak kaydedildi.

Deprem, 2023-04-26 tarihinde saat 23:00:35'te meydana geldi ve enlemi 36.297 N, boylamı 26.32 E olarak belirlendi.

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