Eğertutmaz Deresi nerede? Narin'in cansız bedeni burada bulunmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Eğertutmaz Deresi nerede? Narin'in cansız bedeni burada bulunmuştu

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinden bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni bugün sabahın erken saatlerinde Eğertutmaz Deresi’nin yanında bulundu. Peki Eğertutmaz Deresi nerede?

Türkiye bu sabah 8 yaşındaki Narin’in ölüm haberi ile mateme boğuldu. 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar köy ve çevresinde didik didik aranan Narin’in cansız bedeni bu sabahın erken saatlerinde köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi yanında bir çuval içerisinde bulundu.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulunduKayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

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Sosyal medyada günün ana gündem maddesi Narin oldu. Daha önce Ankara’dan da özel bir ekip görevlendirilmiş ancak kayıp Narin bulunamamıştı. Bu sabah ekiplerin üzerinde durduğu Eğertutmaz Deresi etrafındaki aramalarına ağırlık verildi ve Narin’in cansız bedeni bir çuval içerisinde üzeri taş ve ağaçlar ile örtülmüş vaziyette bulundu.

Narin’in cansız bedeninin yerini gizli tanık ihbar etti. Gece çuvalla getirilmişNarin’in cansız bedeninin yerini gizli tanık ihbar etti. Gece çuvalla getirilmiş

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EĞERTUTMAZ DERESİ NEREDE?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin’in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nin yanında bulundu. Eğertutmaz Deresi Dicle Nehri’ne dökülen Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinden de geçen bir dere olarak biliniyor. Dere, Narin’in nüfusa kayıtlı olduğu Tavşantepe Mahallesi’ne yaklaşık olarak 2 km mesafede yer alıyor.

Narin’in cansız bedeninin nasıl bulunduğu ortaya çıktı. Vali açıkladıNarin’in cansız bedeninin nasıl bulunduğu ortaya çıktı. Vali açıkladı

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Daha önce ihbarlar doğrultusunda su altı arama özel ekipleri tarafından 3 defa aranan Narin yapılan tüm uğraşlara rağmen bulunamamıştı.

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