Narin’in cansız bedeninin yerini gizli tanık ihbar etti. Gece çuvalla getirilmiş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni köye 1,5 kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin çuval içinde üzeri taşlarla kaplı bir şekilde bulunduğu öğrenildi.

8 yaşındaki çocuğun bulunduğu dere yatağı ve çevresinde daha önce araştırmalar yapan ekipler hiçbir iz bulamamıştı. Ancak 19 gün sonra bulunan küçük kızın daha önce defalarca arama yapılan yerde bulunması dikkat çekti.

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CANSIZ BEDENİ GECE Mİ BIRAKILDI?

Narin’in cansız bedeninin henüz 2 gün önce aranan yerde bulunması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Küçük kızın cansız bedeninin gece saatlerinde bırakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Narin’in kesin ölüm nedeni Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılacak olan detaylı otopsi ve ölü muayene raporuyla belirlenecek.

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Sözcü TV muhabiri Özgür Cebe canlı yayında yaptığı açıklamada Narin’in babasının ve güvenlik gerekçesiyle kimliği gizli tutulan bir tanığın ifadeleri sonrası yapılan son arama ile cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

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Cebe, “Narin'in bulunduğu çuvalın üzeri büyük taşlarla kapatılmış. Can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık ifade verdi. Baba ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri dere yatağında yoğunlaştırıldı. Üç gündür bir şey bulunamamıştı. Narin'in cesedinin gece saatlerinde oraya bırakıldığı ihtimalinin üzerinde duruluyor. İlk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde” şeklinde konuştu.

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GİZLİ TANIK İFADE VERDİ

Geçen Çarşamba günü Narin’in babası Arif Narin’de Diyarbakır Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya 2 saat ifade vermişti, Perşembe günü de kayıp kızla ilgili soruşturma kapsamında can güvenliği nedeniyle gizli tanık olarak Adliye’ye getirilen bir kişi savcılığa ayrıntılı ifade vermişti.