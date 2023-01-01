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Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı

Galatasaray HDI Sigorta yeni transferini duyurdu

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 12:17
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Eggleston Galatasaray'da

Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı
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Galatasaray HDI Sigorta, ABD'li smaçör Logan Eggleston'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli smaçör Logan Eggleston’ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2000 doğumlu, 185 boyundaki Amerikalı oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Logan Eggleston’a kulübümüze hoş geldin der, başarılar dileriz" 

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