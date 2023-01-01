Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular

Sky İtalya'da yer alan habere göre Galatasaray Milan forması giyen Fildişi asıllı Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko'yu transfer etmek istiyor.

Haberde futbolcuya İngiltere'nin Nottingham Forest takımının da talip olduğu belirtildi.

Sözleşmesi Chelsea'de olan, Milan'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu için görüşmelerin başladığı da ileri sürüldü.