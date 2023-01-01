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  • Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular

Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular

Galatasaray, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürürken, hedefteki ismi İtalyan basını 'Flaş haber' diyerek açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 19:45
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'Flaş haber' diyerek duyurdular. Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı

Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
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Sky İtalya'da yer alan habere göre Galatasaray Milan forması giyen Fildişi asıllı Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko'yu transfer etmek istiyor.

Haberde futbolcuya İngiltere'nin Nottingham Forest takımının da talip olduğu belirtildi.

Sözleşmesi Chelsea'de olan, Milan'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu için görüşmelerin başladığı da ileri sürüldü.

 

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