Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı

Türkiye’nin en önemli tatlı su kaynaklarından Eğirdir gölü büyük tehlike altında. Gölün en dar bölgesinde genişlik 1,2 kilometreye geriledi. Söz konusu alanda derinlik ise 50-60 santimetreye kadar düştü. Gölün en dar yer olan Kemer Boğazı’ndaki su genişliğinin kaybolması durumunda göl ikiye ayrılacak. Bölgede yaşayanlar bataklık olmasa yürüyerek karşıya geçebileceklerini vurguladı.

Öte yandan gölün en dar noktasının sazlıkların istilasına uğradığı belirtiliyor.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün ikiye bölünmesi durumunda daha çabuk kuruyacağını kaydetti. Kesici konuyla ilgili şunları söyledi:

“Şehir merkezinin olduğu yerle buranın arasında en az 10 metrelik kot farkı var. Yani en az seviye burada, en yüksek seviye gölün Eğirdir kesiminde. Zaten bu kısmına biz gölün Hoyran kesimi diyoruz. Aşağı kısmı gölün Eğirdir kısmı oluyor. Topografik özelliğinden dolayı en az su seviyesinin olduğu ve en hassas yerlerden biri. Buranın mutlak suretle eski haline dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü göl bölündüğü zaman daha çabuk yok olacaktır. Ve buharlaşma artacaktır. Zaten en büyük sorunlardan biri de gölün seviyesinin azalmasıyla artan aşırı buharlaşma. O nedenle bu bölgede bu sazlıklarla ilgili iyileştirmelerin mutlaka yapılması gerekiyor"

DERİNLİK 1,5 METREYİ GEÇMİYOR

Bu noktadaki derinliğin 1,5 metreyi geçmediğini de anlatan Dr. Erol Kesici, “Bazı yerlerde ise 50-60 santimetre. Ama tamamen bataklıklaşmış bir alan olarak görmekteyiz. Şurada gördüğümüz sarılık, yerlere baktığımız zaman bataklık alandır. Çok fazla su seviyesi kalmadı. Balıkçılar küçük tekneyle bile daha zor geçebiliyor. Çünkü hem balçık halinde hem de aşırı su bitkileriyle kaplandığı için geçme konusunda tehlikeler söz konusu. Mutlak suretle bir rehber vasıtasıyla gitmek gerekiyor. Çünkü su seviyesi kimi yerlerde 50 santimetre, kimi yerlerde 1 metreye yakın. Ama dip zemin tamamen simsiyah çamur kaplı, bataklık bir alan haline dönüşmüş vaziyette" dedi.