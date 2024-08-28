Eğlence parkında metrelerce yüksekte fırtınaya yakalandılar

Meksika’da bulunan Six Flags eğlence parkında, ziyaretçilerin adrenalin dolu anlar yaşadığı SkyScreamer isimli eğlence aleti, fırtına nedeniyle aniden durdu. Olay sırasında cihazda bulunan onlarca kişi, yerden metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Fırtınanın hızla etkisini göstermesiyle birlikte durdurulan SkyScreamer, ziyaretçiler arasında büyük bir panik yarattı. Olayın sosyal medyada hızla yayılması, birçok kişi tarafından parkın güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına neden oldu.