Eğlence parkında metrelerce yüksekte fırtınaya yakalandılar

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Eğlence parkında metrelerce yüksekte fırtınaya yakalandılar

Meksika’daki Six Flags eğlence parkında, SkyScreamer isimli eğlence aleti fırtına nedeniyle durunca, onlarca kişi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı.

Meksika’da bulunan Six Flags eğlence parkında, ziyaretçilerin adrenalin dolu anlar yaşadığı SkyScreamer isimli eğlence aleti, fırtına nedeniyle aniden durdu. Olay sırasında cihazda bulunan onlarca kişi, yerden metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Fırtınanın hızla etkisini göstermesiyle birlikte durdurulan SkyScreamer, ziyaretçiler arasında büyük bir panik yarattı. Olayın sosyal medyada hızla yayılması, birçok kişi tarafından parkın güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına neden oldu.

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