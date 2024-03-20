EGM'den fahri müfettiş kararı. Park cezaları vatandaşları canından bezdirmişti

Fahri trafik müfettişlerinin araçlara kestiği cezalar vatandaşları canından bezdirmişti. Haksız yere ceza yazıldığını iddia eden vatandaşlardan birçoğu cezaları öderken bazısı ise konuyu mahkemeye taşımıştı.

FAHRİ MÜFETTİŞLERİN PARK CEZASI YAZMA YETKİSİ ASKIDA

Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşlardan gelen tepkiler sonrası yeni bir adım atarak fahri trafik müfettişlerinin park cezası uygulama yetkisini sonlandırdı. Böylelikle fahri müfettişlerin cep telefonlarında kullandığı trafik ihlali uygulamasından park cezası kesme yetkisi kaldırılmış oldu.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.

"DENETİM YAPILMAYACAĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, yaptığı açıklamada, Fahri trafik müfettişlerine verilen görev çerçevesinde kara yolları trafik kanuna göre bazı maddeler üzerinden cezalar yazılabilediğini, bunların bir kısmının trafiğin akışkanlığını sağlamak, trafiğin düzenini sağlamaya yönelik cezalar olduğunu belirtti.

“FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ BU YETKİNİN ASKIYA ALINMASINA KARŞILAR”

Güleçyüz, “Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak. Fahri trafik müfettişleri bu yetkinin askıya alınmasına karşılar. Bu konunun şimdilik askıya alınmış olması denetim yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik polislerimiz tarafından yine elektronik denetleme sayesinde daha sıkı bir şekilde bu park sorunu takip edilecektir”