Bir cilt rahatsızlığı olarak ortaya çıkan egzama kaşıntı, döküntü ve kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkar. Egzama belirtileri artmadan uzman doktora başvurulması önerilir. Peki, egzama nasıl geçer? Egzama belirtileri neler?

EGZAMA BELİRTİLERİ NELER?

Egzama, genellikle ciltte kaşıntı, kızarıklık, kuruluk ve şişlik gibi belirtilerle karakterize edilen kronik bir cilt rahatsızlığıdır.

- Yoğun kaşıntı genellikle egzama belirtilerinin en rahatsız edici olanıdır.

- Ciltte kızarıklık ve iltihaplanma görülebilir.

- Ciltte kuruluk, pul pul dökülme ve çatlamalar olabilir.

- Egzamanın bazı türleri su kabarcıkları oluşturabilir.

- Uzun süreli egzama durumlarında cilt kalınlaşabilir.

EGZAMA NASIL GEÇER?

- Egzamalı cildi nemlendirmek önemlidir. Hipoalerjenik ve parfümsüz nemlendiriciler tercih edilmelidir.

- Soğuk kompresler veya antihistaminik ilaçlar, kaşıntıyı hafifletebilir.

- Doktorun önerdiği kortikosteroid içeren kremler veya merhemler, egzama belirtilerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

- Cildin iltihaplanmasını azaltan topikal kalsineürin inhibitörleri de egzama tedavisinde kullanılabilir.

- Bazı durumlarda, egzama belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek sağlıklı bir diyetin benimsenmesi önemlidir.

- Egzama belirtileri alerjik reaksiyonlara bağlı ise, alerjenlerden kaçınılması önemlidir.

- Stres, egzama belirtilerini kötüleştirebilir. Stres yönetimi teknikleri, egzama tedavisine katkıda bulunabilir.

- Hassas cilt ürünleri kullanmak ve aşırı yıkanmadan kaçınmak, egzama belirtilerini hafifletebilir.

Egzama tedavisi bireyden bireye değişebilir, bu nedenle en etkili tedavi yöntemini belirlemek için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.