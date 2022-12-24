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Egzamaya ne iyi gelir? Sarı kantaron egzamaya iyi gelir mi?

Türkiye’de 96 türü olan sarı kantaron bitkisi başta Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere iç bölgelerde yetişmektedir. Faydaları saymakla bitmeyen sarı kantaron bitkisinin tıp alanında sarı kantaronun çiçek bölümü kullanılmaktadır. Sarı kantaron yağının cilde iyileştirici etkisi nedeniyle egzama hastaları tarafından sıkça tercih edilmektedir. Peki, Egzamaya ne iyi gelir? Sarı kantaron yağının faydaları neler?

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 12:41
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Egzamaya ne iyi gelir? Sarı kantaron yağının faydaları neler?

Egzamaya ne iyi gelir? Sarı kantaron egzamaya iyi gelir mi?
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Sarı kantaron bitkisi ülkemizde de pek çok türü bulunan şifalı bitkilerdendir. Sarı kantarondan elde edilen sarı kantaron yağı ciltte iyileştirici özelliği olduğu bilinmektedir. Sarı kantaron yağı güneş yanıkları, egzama cilt yüzeyindeki morluklara iyi geldiği gözlemlenmiştir. Peki, Egzamaya ne iyi gelir? Sarı kantaron yağının faydaları neler?

Latince adı ‘Hypericum perforatum’ olan sarı kantaron bitkisi, ‘Hyperaceae’ familyasındandır. Dünyadaki ılıman ve tropik iklim bölgelerinde kendiliğinden yetişen sarı kantaron, çok yıllık otsu bir bitki olarak bilinmektedir.

Türkiye’de 96, dünyada 400 ve Avrupa’da 10 türü olan sarı kantaron; Asya, Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtasının bir bölümünde yetişmektedir. Türkiye’de ise başta Ege Bölgesi ve Akdeniz olmak üzere iç bölgelerde de yetişmektedir.

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI NELER?

Yapılan araştırmalarda sarı kantaron yağının güneş yanıkları, yaralar, cilt üzerindeki yüzeysel morluklara iyi geldiği belirlenmiştir.

Ayrıca ülser gibi mide bağırsak sorunlarında da kullanılmaktadır.

Naftodiantronlar (hiperisin) ve fluroglisinoller gibi antioksidan, antienflamatuar, antikanser ve antimikrobiyal içermesi nedeniyle sarı kantaronun yara iyileştirici ve ağrı kesici etkisi de bulunmaktadır. Özellikle piyasada satılan preparatlarının ise siyatiğe ve zehirli hayvan ısırıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

Tarihsel süreçte ise Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait kaynaklarda sarı kantaron, akciğer, mide, bağırsak, böbrek ve idrar yollarının kronik hastalıklarında, gece idrarını kaçıran çocukların tedavisinde ve antimikrobiyel olarak kullanılmıştır.

Özellikle yatalak hastalarda oluşan bası yaralarının tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

Antik çağlardan günümüze kadar sarı kantaron, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Halk arasında başarısı, hidrofobi, menopoz, hipokondriyazis, nevralji, koksalji, tetani, paraliz ve spatik paraliz ile boyun tutulması, omurilik hastalıkları, spinal konvülziyon, spinal irritasyon gibi bazı nörolojik rahatsızlıklarda da kullanıldığı bilinmektedir.

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