Ehliyet sınavına düzenekle girecekti, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Adayın düzeneği kendisine yerleştiren 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında çok sayıda materyal bulundu.

Polis şüphelendi, arama yaptı

Olay, 23 Ekim Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. E-Sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan S.A. isimli adayın hareketlerinden şüphelenen polis, şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada elektronik bir düzenek tespit eden polis, şahsı gözaltına aldı.

Düzeneği yerleştirenler de yakalandı

Gözaltına alınan S.A., polise verdiği ifadede, elektronik düzeneği kendisine B.T. ve İ.K. isimli 2 kişinin yerleştirdiğini söyledi. Polis, bu bilgi üzerine diğer 2 şüpheliyi de okul çevresinde yakaladı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, cep telefonu, bant, makas, falçata, powerbank, mikro kulaklık, boş kulaklık kutusu, pil, cımbız, taşınabilir Wi-fi cihazı ve boş sim kart kabı ele geçirildi.

Serbest bırakıldılar

Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.