Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaralamıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaralamıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da aracıyla 16 yaşındaki kıza çarpıp ağır yaralayan, önce olay yerinden kaçıp daha sonra polise teslim olan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 9 Eylül 2024 tarihinde Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18) yaşındaki ehliyetsiz sürücü iddiaya göre kırmızı ışığa takılmak istemeyince gaza bastı.

18 yaşındaki Efe o esnada karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız ağır yaralandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen genç olay yerini terk edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık112 ekipleri sevk edildi. Genç kız özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Bir süre sonra karakola giderek teslim olan Efe Ş., savcılık kararı ile denetimli olarak serbest bırakılınca, hastane önünde umutla bekleyişini sürdüren ailenin adeta acısı katlandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Efe Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede "bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama" suçu ile tutuklandı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası polisten kaçtıktan sonra kendisi teslim olan ve sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan sürücünün kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, genç kızın yanındaki arkadaşıyla beraber yaya geçidini kullandığı, bu sırada süratle gelen Efe Ş.'nin ise Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptığı görüldü.

Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaralamıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaralamıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaralamıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaralamıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaralamıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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