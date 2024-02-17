Ehliyetsiz sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı: 3 yaralı
Bursa İnegöl’de ehliyetsiz sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Elif B. yönetimindeki hafif ticari araç, Malazgirt Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer K. (48), Cengiz K. (56) ile Meryem Betül K.'ya (11) çarptı.

Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

O sırada kaza yerinden geçen polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapıp trafik güvenliğini sağladı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ehliyeti olmadığı tespit edilen Elif B.'ye 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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