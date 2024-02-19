Kadın sürücü arkadan çarptığı aracı tekmeleyip sürücüyü tehdit etti. Hem suçlu hem güçlü

Kartal’da Özlem Ç.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazanın ardından 2 sürücü kavgaya tutuştu. Özlem Ç., "Senden mi korkacağım, polis çağır" diyerek bağırışlarda bulundu.

Sürücü Özlem Ç. hem aracı tekmeledi hem de şoförü tehdit etti. "Polis çağıracağım" diyen Baran Gür'e karşılık veren Özlem Ç., "Çağır oğlum, senden mi korkacağım. İstediğini çekebilirsin" dedi

Özlem Ç. aracına geçen Baran Gür'ün üzerine yürüdü. "Kadınsın diye bir şey yapmıyorum" şeklinde tepki gösteren Baran Gür'e Özlem Ç., "Yap, adamsan yap diyerek" çarptığı aracı tekmeledi.

İKİNCİ KEZ KAZA YAPTI

Ayrıca Özlem Ç. olay yerinden ayrılan sürücüyü uzun süre takip ederek otomobiliyle yolunu kesti.

Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, takip sırasında aracı bir kez daha geçmeye çalışırken, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Sürücü Baran Gür, şikayetçi oldu. O anlar ise kameralara yansıdı.