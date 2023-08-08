Ehliyetsiz sürücünün ezdiği yaya hayatını kaybetti

Kağıthane’de ehliyetsiz sürücü, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayayı ezerek üzerinden geçti. Yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Ehliyetsiz sürücünün ezdiği yaya hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.38’de Kağıthane'de yaşanan olayda, iddiaya göre ehliyetsiz şahıs bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Araç, çarpmadan sonra ise yayayı ezerek üzerinden geçti. Olay sonrası araçtan inenler yayayı görerek büyük bir şok yaşadı.

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar yayanın etrafında toplanırken yaya olduğu yerde can verdi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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