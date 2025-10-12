Eintracht Frankfurt'un 19 yaşındaki milli futbolcusu Can Uzun, Alman ekibiyle sezona harika bir giriş yapsa da A Milli Futbol Takımı'nda henüz istediği süreleri bulamıyor. A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'la deplasmanda oynadığı ilk maçın kadrosunda yer almayan Can Uzun, İspanya karşılaşmasında ise yedek soyunsa da süre alamamıştı.

Öte yandan Can Uzun dün oynanan ve 6-1'lik tarihi galibiyetin geldiği Bulgaristan maçında 21 dakika süre aldı. Genç futbolcunun milli maçlarda bulduğu süre Alman basınında da gündem oldu.

EINTRACHT FRANKFURT'TAN ŞOK İSTEK

Bild'de yer alan habere göre; Can Uzun'un milli takımda yeterince süre alamamasından dolayı Eintracht Frankfurt'un duyduğu rahatsızlığa vurgu yaptı. Frankfurt'un konuyla ilgili TFF kanadıyla görüştüğü ve Can Uzun'a daha fazla şans verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Taleplerin karşılanmaması halinde Eintracht Frankfurt'un sert önlemler almaya hazır olduğu ve kulübün, Can Uzun'u artık milli takıma göndermemekle tehdit ettiği bildirildi. Öte yandan bunun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığının altı çizildi.