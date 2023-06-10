Ekin Mert Daymaz'ın panik gecesi

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecileri fark edince hemen arabaya binmeye çalışan Daymaz, yanındaki elini tuttuğu kız arkadaşını hemen arabaya bindirdi.

Kendisi de arabaya bineceği esnada kapıda Murat Dalkılıç'ı gören Daymaz, şarkıcıyla selamlaştı. Ünlü oyuncu, daha sonra iki kız arkadaşı ile birlikte mekandan uzaklaştı.

Etiler'deki başka bir mekanda duran Daymaz, gazetecilerin tekrar kendisini çekmesi ve "Hanımefendi sevgiliniz mi? Elini tutuyordunuz?" sorularına, "Ben kimsenin elini tutmadım. Yanlışlık olmuştur" dedi.

El ele görüntülenmekten kurtulamayan Ekin Mert Daymaz, hızlıca mekana girdi.



