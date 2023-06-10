Ekin Mert Daymaz'ın panik gecesi

Ekin Mert Daymaz, önceki gün yanında kız arkadaşları ile Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Elini tuttuğu kız arkadaşını hemen arabaya bindiren oyuncu, panik olmuş hali ile dikkat çekti.

Ekin Mert Daymaz'ın panik gecesi

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecileri fark edince hemen arabaya binmeye çalışan Daymaz, yanındaki elini tuttuğu kız arkadaşını hemen arabaya bindirdi.

3598932-a3d00818f0e57193b93e63008575aa38-1366x1366.jpg

Kendisi de arabaya bineceği esnada kapıda Murat Dalkılıç'ı gören Daymaz, şarkıcıyla selamlaştı. Ünlü oyuncu, daha sonra iki kız arkadaşı ile birlikte mekandan uzaklaştı.

3598932-045b89e0c2ab0e2863ee6e6f0ee44a56-1366x1366.jpg

Etiler'deki başka bir mekanda duran Daymaz, gazetecilerin tekrar kendisini çekmesi ve "Hanımefendi sevgiliniz mi? Elini tutuyordunuz?" sorularına, "Ben kimsenin elini tutmadım. Yanlışlık olmuştur" dedi.

3598932-63679b69e1a5ae59c56ed4cd6e12b1d9-1366x1366.jpg

El ele görüntülenmekten kurtulamayan Ekin Mert Daymaz, hızlıca mekana girdi.


Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Uzmanlardan kanseri önleyen yöntemle ilgili uyarı Sağlık
Uzmanlardan kanseri önleyen yöntemle ilgili uyarı
Kripto piyasasında erime. Yüzde 18’e vardı Ekonomi
Kripto piyasasında erime. Yüzde 18’e vardı
İstanbul'da taksiye binmeyin: UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gelen taraftarları böyle uyardı Spor
İstanbul'da taksiye binmeyin: UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gelen taraftarları böyle uyardı
Volkan Demirel bir kez daha gönülleri fethetti Magazin
Volkan Demirel bir kez daha gönülleri fethetti
Melis Sezen’in gelinlik paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisiyle Londra'ya gitmişti Magazin
Melis Sezen’in gelinlik paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisiyle Londra'ya gitmişti
Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı Güncel
Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı
ABD'nin sır belgeleri Trump'ın banyosundan çıktı Dünya
ABD'nin sır belgeleri Trump'ın banyosundan çıktı