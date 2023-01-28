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Ekin Türkmen'in evlilik açıklaması ağızları açık bıraktı

Bir süredir Okan Can Yantır ile aşk yaşayan oyuncu Ekin Türkmen, evlilik açıklamasıyla şaşırttı. Evlilik sorularına Türkmen "Evlilik bana göre değil. Aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor" diye cevapladı. 

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:29
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Ekin Türkmen'in evlilik açıklaması şaşırttı

Ekin Türkmen'in evlilik açıklaması ağızları açık bıraktı
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Oyuncu Ekin Türkmen, Bebek’te objektiflere yansıdı. Uzun bir süredir bir projede yer almayan Türkmen, "Son bir kaç yıldır daha az çalışmayı tercih ettim ve bu durumdan çok mutluyum. 18 yaşımdan beri setlerdeyim, kendimi çok yorgun hissediyorum ve bu beni çok yıprattı. Şimdi kick-boksa gidiyorum keyfimce kendime zaman ayırabiliyorum" dedi.

"ÖĞRENCİ YURDUM VAR"

"Oyunculuk yaparken, yatırım yapabildiniz mi?" şeklinde gelen soru üzerine ise Türkmen, "Benim İzmir’de kız öğrenci yurdum var. 6 yıldır devam ediyor. Bizim aile şirketimiz gibi bir şey diyebilirim. Öğrencilerin sorumluluğunu almak zor bir iş. Oradan gelen kazanç benim rahatça geçimimi sağlıyor” yanıtını verdi.

"AYNI EVDE YAŞAMAK BİLE KORKUNÇ GELİYOR"

Okan Can Yantır ile birlikteliği sorulan Ekin Türkmen, “İlişkimiz güzel bir şekilde devam ediyor” dedi.

"Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna da içtenlikle cevap veren Türkmen, "Ben evliliği düşünen birisi değilim. Bana göre değil. Aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor. Eve ailesinden birisi gelse bile belli bir süreden sonra insan yalnızlık istiyor. Belli bir süreden sonra tahammül bile edemiyor insan” cevabını verdi.


 

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