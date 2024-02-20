Ekinezya nelere iyi gelir

Mevsim değişikliklerinin olduğu zamanlarda bağışıklık sistemini desteklemek, beslenmeyi iyileştirmek için Ekinezya, Mürver, Propolis gibi doğal ürünleri ve Çinko, C vitamini gibi vitamin ve mineral kombinasyonlarını kullanmak pek çok uzmanın tavsiyesidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL GÜÇLENDİREBİLİRİZ?

Yetişkinler her yıl ortalama 2-3 kez soğuk algınlığına maruz kalır ve işe gidemez. Grip virüsünün neden olduğu hastalığın şiddeti bağışıklık sistemine göre değişir. Ekinezya bağışıklık sistemini uyandırır, savunma hücrelerinin çalışmasını iyileştirir ve doğal öldürücü hücre aktivitesini yükseltir. 21 inceleme ve çalışmanın analizine göre soğuk algınlığında kullanılabilecek tedaviler arasında; Ekinezya, C vitamini ve çinko da yer alır.

Mürver hem bakterilere hem de virüslere (grip) karşı etkilidir ve gripin ikincil komplikasyonlarına karşı da koruyucudur.

Propolis soğuk algınlığının dokuda oluşturduğu oksidatif stresi azaltır.

Ekinezya ÜSYE’ye neden olan bakterileri kolayca etkisiz hale getirir ve yaptıkları iltihaplanma etkilerini tersine çevirir. Mürver ekstresi antibiyotiğe hassasiyeti artırır.

Propolis + çinko kombinasyonu tekrarlayan orta kulak iltihaplarında yeni salgın riskini ve antibiyotik kullanımını düşürür. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi kişinin kendini daha iyi hissetmesine, iyi görünmesine, enerjisini daha verimli kullanmasına yardımcı olur.

Enfeksiyonlardan, kanserden ve çevresel zararlardan korunur. Bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerden uzak durmak (stres, dengesiz beslenme vs.), olumlu olmak, alkol ve sigaradan kaçınmak, dengeli ve düzenli beslenmek, spor yapmak bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak bazen bu destekler yeterli olmaz ve bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için dışarıdan yardımlar (takviyeler) da almak gerekir.