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Beşiktaş'a Tormena için yanıt geldi

Kadrosuna sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:37
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Ekiple temasa geçilmişti: Beşiktaş'a Braga'dan kötü haber

Beşiktaş'a Tormena için yanıt geldi
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Kadrosuna sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti.


TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ

Yapılan ilk görüşmenin ardından Beşiktaş, Braga'ya 3 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Ancak oyuncu için 6 milyon euronun üzerinde gelir bekleyen Portekiz ekibi Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Bu sezon Braga formasıyla 21 maçta süre alan Vitor Tormena, 1 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu daha önce Sao Paulo, Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense takımlarında forma giydi.

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