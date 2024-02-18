Eklem ağrısı çekenlerin dikkatine

Kaynak: Haber Merkezi
Eklem ağrısı çekenlerin dikkatine
İşte eklem ağrılarından kurtulmanın yolları...

Kolajen, cilt sağlığı için önemli olduğu kadar, eklemlerden dişlere kadar pek çok bölge için de gerekli bir proteindir. Kolajen kaynağı besinler şunlar...

Kolajen, vücudumuz tarafından üretilen bir proteindir. Ancak yaş ilerledikçe, vücudumuzun kolajen üretme yeteneği azalır. Ayrıca sigara, hava kirliliği, güneş ışınları ve şekerli besinler gibi faktörler de kolajen üretimini olumsuz etkiler. Kolajen eksikliği, cildimizin sarkmasına, matlaşmasına ve kırışmasına neden olur.

MORİNA BALIĞI

Morina balığı gibi beyaz balıklar, kolajen üretimini destekleyen glisin ve prolin gibi amino asitler bakımından zengindir. Ayrıca selenyum, B6 vitamini ve fosfor gibi besin ögeleri de içerir.

SU YOSUNU

Kolajen proteini, esas olarak glisin ve prolin aminoasitlerinden oluşur. Bu nedenle, beslenmede glisin ve prolini artırmak, kolajen üretimini de artırır. Spirulina, glisin açısından zengin bir su yosunu türüdür ve kurutulmuş olarak satılır.
Kolajen üretimini teşvik eden besin ögelerinden biri de sülfürdür. Sarımsak, bol miktarda sülfür içerdiği için kolajen üretimine yardımcı olan besinler arasındadır. Yapılan araştırmalar, sülfür alımının az olduğu diyetlerin, kolajen üretimini azalttığını göstermiştir.

KIRMIZI VE MOR MEYVELER

Çilek, ahududu, böğürtlen, karadut ve yaban mersini gibi kırmızı ve mor meyveler, C vitamini kaynağıdır ve kolajen üretimine katkıda bulunurlar.Uzmanlar, “Özellikle çilek, kolajenin yıkımını önleyen ellajik asit adlı bir antioksidan içerir” diyor.

TURUNÇGİLLER

Portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller, C vitamininden zengindir ve kolajen üretimini desteklerler. Çünkü kolajen sentezlenirken, diğer proteinler gibi, yardımcı besin ögelerine ihtiyaç duyar ve C vitamini de kolajen üretiminde önemli bir rol oynar.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Kolajen üretiminde başka bir önemli faktör de, kolajenle birlikte yeterli miktarda C vitamini alınmasıdır. Bu yüzden ıspanak, semizotu, tere, roka ve maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, beslenme listenizde düzenli olarak bulunmalıdır.

JELATİN

Jelatin, kolajenden elde edilen bir protein çeşididir. Bu yüzden kolajen üretimini artıran besinlerden biri olarak sayılır. Jelatini pişirirken kullanabilir ve yemeğinizin besin değerini artırmak için çorba, güveç veya et suyuna ekleyebilirsiniz.

KEMİK SUYU

Kemik suyu, glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asitler içerir ve mükemmel bir kolajen kaynağıdır. Beslenme rutininize ara sıra kemik suyu ekleyerek, vücudunuzdaki kolajeni tamamlayabilirsiniz. Ancak kemik suyu tüketimi kan kolesterol seviyelerini yükseltebileceği için, kalp-damar hastalığı veya kolesterol yüksekliği gibi bir hastalığınız varsa, kemik suyu tüketiminden uzak durmanız gerekir.

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