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Uzmanı açıkladı. Eklem ve kas hastalıklarına etkili çözüm

Dr. Barutçu, PRP’nin kişinin kendi kanından alınan örneğin, çeşitli işlemlerden geçirilerek platelet denilen hücreler açısından zenginleştirilmiş hali olduğunu anlattı. Barutçu, PRP’nin doku iyileşmesini hızlandırmak için kullanıldığını belirtti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 16:08
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Eklem ve kas hastalıklarına etkili çözüm

Uzmanı açıkladı. Eklem ve kas hastalıklarına etkili çözüm
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İHA’nın haberine göre; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, PRP (Platelet Rich Plazma) tedavisinin kullanım alanları hakkında bilgilendirdi.
Barutçu, “Plateletlerde bulunan büyüme faktörleri ve proteinler kök hücreleri aktive ederek doğal bir ilaç gibi etki gösterir, yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu eklem, tendon, kıkırdak gibi yapıların iyileşmesini hızlandırır. PRP'nin hasarlı dokulara enjekte edilmesi vücutta yeni, sağlıklı hücrelerin büyümesini sağlar.” şeklinde konuştu.

“BEL VE BOYUN AĞRILARI TEDAVİSİNDE GÜVENLE KULLANILIR”

Elde edilen karışımın enjeksiyon yöntemi ile ilgili alana uygulandığını söyleyen Dr. Barutçu, “Biz merkezimizde genellikle 3 hafta arayla 3 seans PRP uygulaması yapmaktayız.” İfadelerini kullandı.

PRP’nin kullanım alanları hakkında bilgi veren Dr. Barutçu, şunları belirtti:

“Diz kireçlenmesi, menisküs hasarları, ön çapraz bağ yaralanmalar, kalça eklem kireçlenmesi, omuz ağrıları, omuz tendon hasarları, tenisçi dirseği, golfçü dirseği, ayak bileği burkulmaları, topuk dikeni, aşil tendon hasarları ile bel ve boyun ağrıları tedavisinde güvenle kullanılır.”

Eklem ve kas hastalıklarında PRP tedavisinin hızlı ve başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Dr. Barutçu, “Eklem ve kas hastalıklarında temel problem, dokularda meydana gelen hasarlardan kaynaklanmaktadır. Trombositler, doku hasarının iyileşmesini sağlayıcı özellikteki büyüme faktörlerini salgılama görevleri ile PRP, eklem ve kas hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntem.” dedi.

PRP’nin az da olsa alerjik reaksiyon riski bulunduğunu aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Barutçu, “PRP tedavisi herhangi bir ilaç içermediği için etki etmesinin zaman alabileceğini belirten Dr. Nurhan Barutçu, “Büyüme faktörlerinin aktive olarak devreye girmesi gerekir. İşlemden sonra vücutta etkileri hemen başlar ancak iyileşme 6 ay ile 1 yıl boyunca devam eder.” diye konuştu.

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