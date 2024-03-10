“Ekmeğimizi yiyen it” sözü savcılığa taşındı. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan o yorumu affetmedi

Kaynak: Sabah
“Ekmeğimizi yiyen it” sözü savcılığa taşındı. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan o yorumu affetmedi
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin sosyal medya yorumu karşısında çılgına döndü ve soluğu savcılıkta aldı.

Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada bir takipçisinin yorumunu görünce soluğu savcılıkta aldı. Yılmaz Erdoğan’ı takip eden Ayşe K. isimli sosyal medya kullanıcısı, Erdoğan'ın bulunduğu bir videonun altına "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" yorumunda bulundu.

Söz konusu yorumu gören Yılmaz Erdoğan, onur, şeref ve saygınlığının zarar gördüğünü vurgulayarak kendisine hakaret ettiği iddiasıyla takipçisinin cezalandırılmasını talep etti.

depophotos-14987627-4-3-1581923985.jpg"EKMEĞİMİZİ YİYEN İT" SÖZÜ ÇILGINA ÇEVİRDİ

İddiaya göre sosyal medyada Ayşe K., isimli kullanıcı, usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına yorum yaptı. Yorumunda, "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" ifadelerini kullanan Ayşe K., Erdoğan’ı kızdırdı. Erdoğan, o yorumu affetmedi ve savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu.

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USTA OYUNCUDAN SUÇ DUYURUSU

Yılmaz Erdoğan, yaptığı suç duyurusunda; onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini ifade etti ve yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını ileterek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını talep etti.

Erdoğan’ın şikayeti sonrasında, şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.

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