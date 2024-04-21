Ekmek almaya gidiyordu hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek almaya gidiyordu hayatını kaybetti
Konya Ereğli'de yaşanan kaza da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, plakası ve sürücüsü belli olmayan bir kamyon sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. emniyet ekipleri kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM

Olay, gece saatlerinde Ereğli Şinasi Mahallesi Fidanlık Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri kaza da ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin sonrasında bisiklet sürücüsü Ferdi Uslu, Ereğli Devlet hastaneye kaldırıldı.

Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Uslu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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