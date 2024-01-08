Ekmek aslanın ağzında atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek aslanın ağzında atasözünün anlamı nedir?
Ekmek aslanın ağzında atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Ekmek aslanın ağzında atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Günümüzde para kazanmanın ve iş bulmanın ne kadar zor olduğunu anlamak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bir işten ayrılmadan önce yani para kaynağını bir süreliğine durdurmadan önce çok düşünmek gerektiğini çünkü artık iş bulmanın çok zor olduğunu, kişinin bir süre işsizlikle mücadele etmesini göz önünde bulundurması gerektiğini anlatmak amacını taşıyan bir atasözüdür.

EKMEK ASLANIN AĞZINDA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Valla ekmek aslanın ağzında ona göre işine sahip çık."

"Sana kolay geliyor para kazanmak, sürekli harcıyorsun ama ekmek aslanın ağzında. Git bir gün baban ne sıkıntılar çekerek para kazanıyor bir gör sonra bu kadar müsrif ol."

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