Eyüpspor'un Süper Lig maçlarını oynayacağı stat açıklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor 75 puanla şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonluğun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya gelecek sezon maçlarını nerede oynayacaklarını duyurdu.

Özkaya yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon iç saha maçlarını Esenler Erokspor Stadı'nda oynamayı istediklerini belirten Özkaya, "Bizim stadımız yok. Esenler Erokspor ile stadı ortak kullanabileceğimizi konuşmuştuk. İnşallah olur. Eğer olursa Eyüp halkına yakın bir yer. Stadı doldurmak için her şeyi yapacağız. Eğer olmazsa Bursa ve Eskişehir'e sesleniyorum. Süper Lig'i seyretmek istiyorlarsa, bizi orada kabullenir ve bağırlarına basarlarsa, seve seve stadımız yapılana kadar halka Süper Lig'i seyrettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.