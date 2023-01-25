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Berna Laçin ekmek fırınında ödediği paraya isyan etti

Artan fiyatlara gösterdiği tepkilerle adından söz ettiren Berna Laçin, kandil simidi ve birkaç farklı ürün aldığı fırında ödediği 700 TL'lik tutara sosyal medya hesabından sitem ederek "Söylemesi gerçekten ayıp. Benim de dilim tutuldu" dedi

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 17:18
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Ekmek fırınında ödediği paraya şaşıran Berna Laçin'in dili tutuldu.

Berna Laçin ekmek fırınında ödediği paraya isyan etti
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Yapılan zamlara sessiz kalmayarak sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu Berna Laçin, Üsküdar'daki bir fırında ödediği tutara da sessiz kalamadı.

KANDİL SİMİDİ VE EKMEKLERE 700 TL ÖDEDİ

Fırından kandil simidi, birkaç karabuğday ve kaliteli ekmekler alan Berna Laçin, 700 TL'lik fişi görünce neye uğradığını şaşırdı. 

''DİLİM TUTULDU''

Twitter hesabında başına gelen olayı anlatarak sitem eden Laçin, "Mahalledeki fırına gittim. (Üsküdar) Perşembe günü kandil diye kandil simidi aldım birkaç kutu Karabuğday Unu vs kaliteli ekmekler aldım. Annem gelecek şimdi az biraz börek kek derken söylemesi gerçekten ayıp ama söyleyeceğim 700 küsür lira tuttu. Benim de dilim tutuldu" diyerek sitem etti.

HAVAALANINDAKİ KAHVE FİYATINADA İSYAN ETMİŞTİ

Aralık ayında da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödeyen Berna Laçin, Twitter hesabından isyan ederek "Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee... Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günaydın size" demişti.

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Abdulmuttalib el Arabi
25.01.2023 17:26
yandaslar, cuval cuval satin aldigini iddia ediyor :))  
 
Yağmur Yağsın
25.01.2023 17:20
Hangi sosyete pastanesine gitmiş ? Bunu da yazın  
 
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