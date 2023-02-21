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Berna Laçin'den çarpıcı Fransa örneği. 'Beğenmiyorsan git' yok talep etmek var

Oyuncu Berna Laçin, Fransa'da hukuk eğitimi gören kızı Ada'nın paylaşımından yola çıkarak çarpıcı bir örnek verdi ve Türkiye üzerinden göndermede bulundu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 20:09
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Kızı Fransada eğitim gören Berna Laçinden çarpıcı örnek

Berna Laçin'den çarpıcı Fransa örneği. 'Beğenmiyorsan git' yok talep etmek var
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Yurt dışında eğitim gören kızı Ada Eşiz üzerinden dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Berna Laçin, bu defa Fransa'da eğitim gören kızının yaşadığı yerdeki elektrik kesintisi ardından yaşanan süreci anlattığı bir tweet attı.

Elektrik kesintileriyle ilgili uyarılar ülkemizde de yapılıyor olsa da Berna Laçin verdiği örnekle Fransa'nın bu konuya çok farklı yaklaştığını gösterdi.

Kızının bulunduğu mahallede yaşanan elektrik kesintisi sonrasındaki ay faturanın alınmadığını ve üzerine de kızına para verildiğini söyleyen Laçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlar için yaptığı 'beğenmiyorlarsa gitsinler' şeklindeki açıklamaya atıfta bulunarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Berna Laçin şu mesajı attı:

Fransa’da kızımın bulunduğu mahallede elektrik kesildi geçenlerde birkaç saat, o ayki faturasını almayıp bir de para üstü vermişler. “Beğenmiyorsan git” yok. Beğenmediğini değiştirmek , iyi olanı talep etmek var !

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