Berna Laçin'den çarpıcı Fransa örneği. 'Beğenmiyorsan git' yok talep etmek var

Yurt dışında eğitim gören kızı Ada Eşiz üzerinden dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Berna Laçin, bu defa Fransa'da eğitim gören kızının yaşadığı yerdeki elektrik kesintisi ardından yaşanan süreci anlattığı bir tweet attı.

Elektrik kesintileriyle ilgili uyarılar ülkemizde de yapılıyor olsa da Berna Laçin verdiği örnekle Fransa'nın bu konuya çok farklı yaklaştığını gösterdi.

Kızının bulunduğu mahallede yaşanan elektrik kesintisi sonrasındaki ay faturanın alınmadığını ve üzerine de kızına para verildiğini söyleyen Laçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlar için yaptığı 'beğenmiyorlarsa gitsinler' şeklindeki açıklamaya atıfta bulunarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Berna Laçin şu mesajı attı:

Fransa’da kızımın bulunduğu mahallede elektrik kesildi geçenlerde birkaç saat, o ayki faturasını almayıp bir de para üstü vermişler. “Beğenmiyorsan git” yok. Beğenmediğini değiştirmek , iyi olanı talep etmek var !