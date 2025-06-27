Ekonomideki soğuma derinleşiyor: Singapur üretici fiyatlarında sert düşüş

Singapur İstatistik Departmanı'nın açıkladığı verilere göre, Singapur İç Tedarik Fiyat Endeksi Mayıs 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 oranında geriledi. Bu düşüş, Nisan ayındaki yüzde 1,1'lik düşüşün ardından üst üste ikinci ayı işaret ediyor ve geçen kasım ayından bu yana kaydedilen en keskin yıllık düşüş oldu. Düşüşte, çeşitli kategorilerdeki fiyat gerilemeleri etkili oldu.

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ENERJİ VE KİMYASALLAR BAŞI ÇEKİYOR

Fiyatlardaki keskin düşüşler özellikle enerji ve kimyasal ürünler sektörlerinde gözlendi. Yakıt fiyatları Nisan ayındaki yüzde 19,2'lik düşüşe kıyasla yüzde 23,5 gerilerken, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 7,0'dan yüzde 8,8'e düştü. Üretim malları fiyatları da yüzde 1,3'ten yüzde 2,6'ya gerilerken, hayvansal ve bitkisel yağlar, katı ve sıvı yağlar ve mumlar yüzde 0,8'den yüzde 2,9'a düştü. Nisan ayında yüzde 1,9 artış gösteren ham maddeler ise yüzde 1,3'lük bir düşüş yaşadı.

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DİĞER SEKTÖRLERDE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Fiyat artışları makine ve taşıma ekipmanlarında yavaşladı; yüzde 10,6'dan yüzde 7,5'e geriledi. Gıda ve canlı hayvan fiyatlarındaki artış da yüzde 4,4'ten yüzde 3,3'e düşerken, içecek ve tütün ürünleri yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e geriledi. Öte yandan, çeşitli imalat ürünlerinde hafif bir artış kaydedilerek yüzde 7,4'ten yüzde 7,7'ye yükseldi. Aylık bazda ise endeks, Nisan ayında aşağı yönlü revize edilen yüzde 0,7'lik düşüşün ardından yüzde 3,5 geriledi. Bu veriler, Singapur ekonomisinin küresel talebin zayıflaması ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle baskı altında olduğunu gösteriyor. Üretici fiyatlarındaki bu düşüş eğilimi, önümüzdeki dönemde tüketici fiyatları üzerinde de aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir ve enflasyonla mücadele eden küresel ekonomiler için farklı sinyaller verebilir.