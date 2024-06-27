Ekonomik Güven Endeksi azaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik Güven Endeksi azaldı

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziranda yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 oldu. Endeks Mayıs ayında 98,2' seviyesindeydi.

TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Mayısta 98,2 iken, Haziranda yüzde 2,5 oranında azalışla 95,8 olarak kaydedildi.

Bir önceki aya kıyasla Haziran ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini oldu.

İlgili Haberler
Dolar merkezin kararına odaklandı
Dolar merkezin kararına odaklandı
Son Haberler
Hasadı başladı. 300 milyon dal rekolte Yaşam
Hasadı başladı. 300 milyon dal rekolte
İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor Yaşam
İtalyanlar görünce hemen talip oldu! Urfa isotunu tahtından ediyor
Geri dönüşümden üretilen kağıt ile 80 milyon ağaç kurtarıldı Yerel Haberler
Geri dönüşümden üretilen kağıt ile 80 milyon ağaç kurtarıldı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi Dünya
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi
Seks işçisi ile yaptığı sözleşmedeki detaylar ‘Bu kadarı da olmaz’ dedirtti. Ünlü profesörün sır ölümü sonrası ortaya çıktı Dünya
Seks işçisi ile yaptığı sözleşmedeki detaylar ‘Bu kadarı da olmaz’ dedirtti. Ünlü profesörün sır ölümü sonrası ortaya çıktı
Ergenekon Kumpası’nda FETÖ’cü hakimlere ceza yağdı Gündem
Ergenekon Kumpası’nda FETÖ’cü hakimlere ceza yağdı