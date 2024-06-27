Ekonomik Güven Endeksi azaldı

TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi Mayısta 98,2 iken, Haziranda yüzde 2,5 oranında azalışla 95,8 olarak kaydedildi.
Bir önceki aya kıyasla Haziran ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini oldu.
İlgili Haberler